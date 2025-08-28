Wechsel im Stiftungsvorstand

Die Friedrich-Notter-Stiftung in Senden ist eine der bedeutenden Stiftungen im Landkreis Neu-Ulm. Nun gibt Georg Glocker den Vorstandsposten der Stiftung weiter. Er hat diese gemeinsam mit Friedrich Notter ins Leben gerufen und bis heute im Sinne des Stiftungsgebers umsichtig und mit viel Engagement geführt. Die vergangenen 15 Jahre konnte er weit über 200.000 Euro an die Alten- und Behindertenhilfe im Landkreis, insbesondere in Senden, ausschütten. Damit hat er den Stiftungszweck optimal erfüllt. Zuletzt hat Georg Glocker gemeinsam mit den Stiftungsräten Günter Wagner, Erwin Schlecker und Altlandrat Erich Josef Geßner noch den Bau von 32 Seniorenwohnungen durch Iller-Senio auf dem ehemaligen Gelände der Stiftung am Maria-Hilf-Weg in Senden auf den Weg gebracht. Als Nachfolger wird Jürgen Dworschak die Stiftung führen. Er war der Wunschkandidat und hat als Direktor einer regionalen Volksbank die fachliche Expertise, ist in der Region hervorragend vernetzt und kannte auch den Stiftungsgeber noch persönlich.

