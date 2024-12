Teenager stehlen in Neu-Ulm Kosmetik im Wert von 350 Euro

Mal wieder wurde Müller zum Tatort: Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein Ladendiebstahl in dem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße mitgeteilt. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Aufnahme vor Ort herausstellte, konnten zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren und 16 Jahren von einer aufmerksamen Mitarbeiterin beim Diebstahl beobachtet werden.

Polizei meldet Diebstahl in Neu-Ulm

Die beiden jungen Damen entnahmen diverse kosmetische Erzeugnisse aus dem Warenregal und steckten diese in ihre Jackentaschen. Beim Verlassen des Ladengeschäfts konnten die Täterinnen jedoch durch das Personal gestoppt und schlussendlich an die Polizei übergeben werden. Neben den entwendeten Waren im Wert von circa 350 Euro, konnten zudem noch neuwertige Warenartikel eines benachbarten Drogeriemarktes festgestellt werden, bei denen die jungen Damen keinerlei Kaufnachweis besaßen. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnten die Täterinnen schlussendlich an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. (AZ)