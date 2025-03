Jugendliche verbrennen Eigentum des Sportvereins

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Gruppe von Jugendlichen auf dem Gelände des Bogenschützenvereins in Ludwigsfeld gefeiert. Dabei begannen laut Polizei mehrere bislang unbekannte Täter, die Fenster vor Ort zu beschädigen und warfen diese anschließend in ein Lagerfeuer. Zudem wurden die dortigen Sitzbänke verbrannt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro. Die Tat wurde der Polizei Neu-Ulm erst am Tag darauf gemeldet, weshalb bislang noch gegen unbekannte Personen ermittelt wird. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)