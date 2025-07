Ein halbes Jahrhundert: Wie dieser Mann die Firma Seeberger in Ulm prägte

Stehende Ovationen am Ende der Feierstunde: Vertreter von Wirtschaft und Politik, aus der Belegschaft des Unternehmens und aus der Kultur, von ehemaligen Mitarbeitern und langjährigen Wegbegleitern: Der promovierte Volkswirt Julius Rohm, der vor 50 Jahren die Geschäftsführung des Familienunternehmens Seeberger (das in Europa im Bereich Nüsse und Trockenfrüchte Marktführer ist und auch Kaffeespezialitäten vertreibt) übernahm, hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Seeberger wird aktuell gelenkt von Rohms Neffen Clemens Keller.

