Junge Bläserphilharmonie Ulm: Große Töne zum Abschied für Josef Christ

Es sei eine Zeit der vielen Superlative gewesen, sagte Josef Christ sichtlich bewegt auf der Bühne des CCU. „Und es war ein Traumjob!“ In einem vierstündigen musikalischen Marathon wurde Christ, der die Junge Bläserphilharmonie Ulm drei Jahrzehnte lang geleitet und sie 2008 zum ersten Platz beim Deutschen Orchesterwettbewerb geführt hatte, in den Ruhestand verabschiedet – und sein Nachfolger Lukas Weiss mit Böllerknall begrüßt.

Drei Jahrzehnte sind eine lange Zeit, in der Christ Generationen von jungen Musikern geprägt hat. Entsprechend umfangreich war das Programm aus geplanten und überraschenden Programmpunkten, in dem sich das Nachwuchsorchester unter anderem mit Arrangements aus George Bizets „Carmen“ und mit einem Medley aus aufs Meer bezogenen Kompositionen präsentierte. Aus der gesamten Bläser-Literatur von einem Opernarrangement bis zur Filmmusik aus „Robin Hood“ und einer Cancan-Zugabe zeigte das Große Orchester sein Können.

30 erfolgreiche Jahre an der Orchesterspitze

In Reden vom JBU-Vorsitzenden Patrik Schleicher, von Oberbürgermeister Martin Ansbacher und von Josef Christ selbst wurden jene 30 Jahre lebendig, seit Christ 1995 – damals noch Klarinettist der Ulmer Philharmoniker – die Leitung des Orchesters zunächst kommissarisch und dann im Folgejahr hauptberuflich übernahm: Erfolge, Konzert-Momente und die weihnachtliche Zusammenarbeit mit dem Chor der Ulmer Spatzen und Konzertreisen, die bis nach China, Australien, in die USA und in viele europäische Städte führten. Viel hat sich in diesen 30 Jahren verändert: Als Josef Christ die Leitung des Orchesters übertragen wurde, hieß es noch „Ulmer Knabenmusik“. Unter diesem Namen war es 1961 vom Stadtrat Udo Botzenhart gegründet und von Paul Kühmstedt, Dirigent der Söflinger Stadtkapelle, geleitet worden. 2002 erfolgte unter Josef Christ ein wichtiger Schritt – die Öffnung des Orchesters für Mädchen, mit der Folge der Umbenennung von der „Knabenmusik“ in „Junge Bläserphilharmonie Ulm“.

Das Wort „Dank“ fiel oft an diesem Abend: an Josef Christ gerichtet, und von ihm selbst ausgesprochen und an Kolleginnen und Kollegen, an die Eltern der jungen Musiker und an diese selbst, an die Stadtspitze und den Gemeinderat gerichtet. Ein „Josef, wir lieben dich!“ schallte dabei unvermittelt aus einem Bereich des Saals im CCU, in dem junge Bläser ihre Plätze hatten. Das Große Orchester hatte, ohne dass Christ es wusste, ein Medley der unter ihrem Dirigenten gespielten Bläserliteratur arrangiert und geprobt.

Zum Abschied mit Geschenken überhäuft

In einem Video kamen viele zu Wort, die in diesen 30 Jahren mit Christ zu tun hatten – darunter Alt-OB Ivo Gönner und Annina Wolf, 2002 eines der ersten fünf Mädchen, die ins Orchester aufgenommen wurden. Mit Geschenken überhäuft stand Christ schließlich mit Sombrero und Reisekoffer auf der Bühne, als die emotionalsten Momente des langen Abends begannen. Rund hundert ehemalige Orchestermitglieder – die ältesten solche, die in den 60er Jahren in der Ulmer Knabenmusik gespielt hatten, die jüngsten solche, die erst vor kurzem auf dem Weg in den Beruf aus der JBU ausgeschieden waren – versammelten sich auf und unter der Bühne, um es mit den aktuellen Orchestermitgliedern gemeinsam musikalisch richtig krachen zu lassen.

Dazwischen ein feierlicher Moment, in dem Josef Christ den Taktstock an seinen Nachfolger Lukas Weiss übergab, der sich bedankte für das in ihn gesetzte Vertrauen und den herzlichen Empfang. Beim ersten von ihm dirigierten Werk wurde klar, weswegen jeder Konzertbesucher auf seinem Platz mehrere Papiertüten gefunden hatte: aufblasen, platzen lassen, und damit in Richard Strauss‘ „Festmusik der Stadt Wien“ hinein ein Gewitter von Böllerschüssen imitieren!