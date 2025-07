Mann fasst 19-Jähriger an die Brüste: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter soll am frühen Sonntagmorgen in Biberach eine 19-Jährige bedrängt und begrapscht haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Um 2.10 Uhr befand sich die Frau nach Angaben der Ermittler in der Wielandstraße in einem Café. Dort sei sie im Eingangsbereich gestanden. Ein Mann habe sich der jungen Frau genähert und soll sie zunächst mit beiden Händen an den Oberarmen gepackt haben. Der Unbekannte soll der 19-Jährigen an die Brüste gefasst haben, so die Polizei weiter. Die Frau habe sich zur Wehr gesetzt, indem sie ihn von sich weg stieß. Während die 19-Jährige in das Café flüchten konnte, sei der Unbekannte davongerannt.

Der Grapscher soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er hatte, so die Schilderungen der Frau, lange schwarzgelockte Haare. Er habe ein südländisches Aussehen und mit Akzent gesprochen. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Pullover und einer hellblauen Hose.

Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen. (AZ)