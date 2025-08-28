Schüler der Grund- und Mittelschulen des Landkreises Neu-Ulm sammeln über 31.000 Euro

Mit großem Einsatz und viel Kreativität haben Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt: Bei einer landkreisweiten Aktion zugunsten des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm sammelten sie beeindruckende 31.089,72 Euro. Besonders erfolgreich war die Mittelschule Buch. Schülersprecher Josef Mayer berichtete stolz von einem großen Spendenlauf, bei dem alle Kinder gegen einen Betrag Runden um die Schule liefen. Die Schüler waren so motiviert, dass sie symbolisch die Strecke von Buch bis nach Dänemark zurücklegten und über 23.000 Euro erzielten.

Volle Einsatzbereitschaft auch an den Straßer Schulen.

Auch an der Grund- und Mittelschule Straß herrschte volle Einsatzbereitschaft: Während die Grundschüler ebenfalls Spendenrunden liefen, halfen die Mittelschüler in Familien und Betrieben gegen kleine Beiträge und unterstützten so das Projekt. Andere Schulen setzten auf Kreativität: Dort wurden Kuchen und Plätzchen verkauft, Valentins-Herzkarten gestaltet oder Einnahmen des traditionellen „Winterzaubers“ gespendet. Jede Idee trug zu dieser sensationellen Gesamtsumme bei.

Schulamtsdirektorin bezeichnet das Ergebnis als „überwältigend“.

Bei einer feierlichen Übergabe überreichten die Schülersprecherinnen und Schülersprecher gemeinsam mit der Demokratiebeauftragten Melanie Müller, mehreren Verbindungslehrkräften und Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand den symbolischen Spendenscheck an Frau Wäckerle vom Förderkreis. Diese dankte herzlich: Mit den Geldern könnten Spielsachen, Musikinstrumente und gemeinsame Ausflüge für betroffene Familien finanziert werden. „Gerade kleine Freuden im Alltag bedeuten in schwierigen Zeiten besonders viel“, betonte sie. Elisabeth Holand sprach von einem „überwältigenden Ergebnis“, Landkreisschülersprecherin Sofia Braig lobte den Einsatz aller Beteiligten: „Diese Summe zeigt, was möglich ist, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen.“ So haben die Kinder nicht nur Geld gesammelt, sondern auch ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und gesellschaftliches Engagement gesetzt.

