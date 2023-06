Gericht hat entschieden: Hickhack um Bauplatz-Vergabe in Jungingen wohl beendet

Zweimal ist bei der Vergabe von Grundstücken "Unter dem Hart" geklagt worden. Nun ist die neue Entscheidung da. Doch volle Sicherheit gibt es noch nicht.

Zweimal ist die Vergabe von Bauplätzen für das Baugebiet "Unter dem Hart" in Jungingen wegen einer Klage gestoppt worden. Im jüngsten Anlauf musste die Stadt Ulm die Plätze nach einem neu ausgearbeiteten System vergeben. Nun hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen abermals eine Entscheidung getroffen. So sieht sie aus – und das ist die Begründung.

Die Vergaberichtlinien sahen bestimmte Kriterien und ein Punktesystem vor. Wer beispielsweise Kinder hat oder Angehörige pflegt, erhielt dafür Punkte. Es gab zwei Listen: Eine mit Punkten für Ortsbezug und Kinder sowie eine, in der diese Kriterien nicht berücksichtigt werden. Die 40 Bauplätze wurden nach Ranglisten vergeben. Für Gleichstand war eine öffentliche Verlosung unter notarieller Aufsicht vorgesehen, die Ende Februar in der Junginger Albhalle stattgefunden hat. Ein Ehepaar mit vier Kindern, das leer ausgegangen war, hatte gegen die Vergaberichtlinien geklagt. Es sei ungerecht, dass Bewerbende aus Jungingen bevorzugt werden und dass die Stadt nur Punkte für bis zu drei Kinder vergibt und nicht für weitere. Das Verfahren stand bis zur Gerichtsentscheidung still, erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber sollten sich ihre Plätze aber bereits auswählen. So wollte die Stadt die Verzögerungen gering halten. Nun hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden. Die Erleichterung im Rathaus ist groß. Im März 2022 hatte die Stadt Ulm Zusagen für Bauplätze "Unter dem Hart" wegen einer erfolgreichen Klage wieder einkassieren müssen.

Bauplätze in Jungingen: Verwaltungsgericht hält Vergabe für angemessen

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei abgelehnt worden, gibt Gerichtssprecher Florian Washausen bekannt. Das Verfahren wird demnach nicht gestoppt. Die Einwände, insbesondere die Benachteiligung von Familien mit mehr als drei Kindern, hätten nicht verfangen. Im Beschluss des Verwaltungsgerichts heißt es, dass die Leitlinie das Ziel hatte, die ausgewogene Struktur sowie das gewachsene Gemeinschaftsleben im Stadtteil zu erhalten. Deswegen seien verhältnismäßige Differenzierungen zwischen den Bewerbenden zulässig.

Wer einen Ortsbezug zu Jungingen habe, dürfe bevorzugt werden. Schließlich hätten auch andere Personen Chancen gehabt, weil zum Beispiel für soziale Kriterien wesentlich mehr Punkte vergeben wurden. Auch, dass der Ortsbezug auf Jungingen begrenzt war, sei in Ordnung. Die Ortschaft grenze nicht direkt an die Kernstadt an und habe ein gewachsenes Gemeinschaftsleben. Dass nur für bis zu drei Kinder Punkte vergeben werden, beanstandet das Gericht ebenfalls nicht. Die Vergabeleitlinie habe es Menschen in vielfältigen Lebensformen ermöglichen sollen, Baugrundstücke kaufen zu können – nicht nur kinderreichen Familien. Auch die beiden unterschiedlichen Listen seien gerechtfertigt. Das Gericht sieht darüber hinaus kein Problem darin, dass Bewerbende, die vergleichbare Grundstücke besaßen, ausgeschlossen waren. Es gehe schließlich nicht um die Mehrung von Grundbesitz, sondern darum, einen Bedarf der Stadtbevölkerung abzudecken.

Erleichterung bei Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch

Oberbürgermeister Gunter Czisch zeigte sich nach Bekanntgabe der Entscheidung erleichtert: "Das war ein hartes Stück Arbeit und hat auch Nerven gekostet. Aber jetzt stehen wir rechtlich auf sicherem Boden." Er freue sich, dass die Vergabeleitlinien im Eilverfahren vor Gericht Stand gehalten hätten und hoffe, die Stadt könne den Bewerbenden nun den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Allerdings verstehe er auch die Enttäuschung der Antragsteller: "Für sie ist diese Entscheidung bitter."

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim angefochten werden. (AZ)