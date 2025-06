New Model Army: Opposition hält fit

Zorn hält erstaunlich fit. Justin Sullivan wird zwar nächstes Jahr 70 Jahre alt, doch von so etwas wie zunehmender Altersmilde wird er vermutlich niemals zu Boden gestreckt. Seit 45 Jahren ist er das wild pochende Herz von New Model Army, einer Rockband wie ein akustischer Stinkefinger. Der Mann gibt niemals auf – und deshalb lieben ihn die Fans. Das Ulmer Zelt war entsprechend so knallvoll, wie sich das für die Auftritte der Band gehört. Und sie hat nicht enttäuscht, oh nein!

Justin Sullivan ist gerade besonders zornig

In den viereinhalb Jahrzehnten hat Justin Sullivan unverdrossen gegen all das angesungen, was für ihn einer besseren Welt im Weg steht: Gier, Ungerechtigkeit, Raubtierkapitalismus, Rassismus, Faschismus, Umweltzerstörung, Unterdrückung. Das Wort „unangepasst“ ist für Menschen wie ihn geradezu erfunden worden. Der einstige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition sei Mist, doch für Justin Sullivan ist es ein Lebenselixier, die ewige Opposition zu sein. Und momentan scheint seine Widerstandsenergie ganz besonders groß, er wirkt jetzt noch zorniger als bei früheren Auftritten, seine Stimme grollt noch gefährlicher, klingt noch mehr nach heiserem Wolf als früher.

Diesmal spielen New Model Army besonders sperrige Songs

Da muss einfach was raus – und Justin Sullivan lässt es an diesem Abend wieder mal frei, was allerdings auch bedeutet, dass die Fans nicht unbedingt alles bekommen, was sie sich vielleicht wünschen. Etwa den Song „51st State“ über ein Amerika, das gerade das Vereinigte Königreich kolonisiert hat. Das Stück stammt zwar noch aus den 80ern, wäre aber angesichts eines machttrunkenen US-Präsidenten, der Kanada und Grönland seinem Reich einverleiben will, der Song der Stunde. Doch den spielen NMA an diesem Abend nicht, weil sie keine Trallala-Band seien wollen, wie Justin Sullivan sinngemäß sagt: „Was ihr euch wünscht, spielen wir gerade nicht.“

Stattdessen gibt es einige recht sperrige Songs aus dem gewaltigen Repertoire wie „Angry Planet“, „Before I Get Old“ oder „See You In Hell“. NMA tun eben nicht, was von ihnen erwartet wird. Allerdings hat die Band, die Abend für Abend ihre Stückeliste neu durchmischt, trotzdem genug Fan-Favoriten im Repertoire, um die Stimmung hochzuhalten, wie das rasant-aggressive „Here Comes The War“ oder „Vagabonds“. Doch natürlich wird nicht alles so gespielt wie auf Platte. Den hektischen Post-Punk-Klassiker „Better Than Them“ singt Sullivan zum Auftakt des Konzerts ganz alleine zur Akustischen. Überhaupt werden die ersten drei Stücke erst mal in ganz kleiner Besetzung dargeboten, bevor der Auftritt mit „White Light“ Fahrt aufnimmt.

Die Band spielt gewohnt kernig, Bass und Schlagzeug, die bei NMA schon immer eine sehr dominante Rolle eingenommen haben, stehen nun noch stärker im Vordergrund. Ein aufputschendes Trommelgewitter, das die schwüle Hitze im Zelt geradezu hinweg bläst.

„Bruce Springsteen ist schon 103 Jahre alt“

Bei aller Ernsthaftigkeit, die nun mal zu einem wie Justin Sullivan gehört: Der Mann kann auch Selbstironie. Bruce Springsteen – der übrigens zeitgleich in Frankfurt aufgetreten ist – sei ja schon 103 Jahre alt und spiele immer noch drei Stunden. NMA könnten ebenfalls so lange auf der Bühne stehen, schließlich sei er, Justin, ja erst 43 Jahre alt. Natürlich könnte die Band locker drei Stunden runterspulen, denn an Material fehlt es angesichts von 16 Studioalben nicht. Immerhin umfasst die Stückeliste von Ulm 26 Songs aus 13 Alben. Gerne hätte er noch mehr reingepackt, sagt Sullivan, doch um 22 Uhr ist nun mal Zapfenstreich im Zelt. Der Auftritt endet vermeintlich versöhnlich mit „I Love The World“, was, bei genauerer Betrachtung des Textes, aber bitterböser Sarkasmus ist. Wollen wir hoffen, dass Justin Sullivan noch lange zornig bleibt, damit er uns weiter so voller Energie musikalisch ins Gewissen brüllen kann.