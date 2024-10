Kabel und Ventile von Baustelle gestohlen

Auf Kabel und Ventile haben es Unbekannte am Wochenende auf einer Baustelle in Ulm abgesehen.

Die Baustelle befindet sich am Eselsberg im Sonnenhutweg. Dort lagerten Arbeiter das Material am Freitag in einem verschlossenen Kellerraum.

Am Montag, gegen 8.30 Uhr, staunten die Arbeiter nicht schlecht. Denn Unbekannte hatten gewaltsam die verschlossene Stahltür des Kellerraums aufgebrochen. Dann stahlen sie Messingventile und Kabel. Das Diebesgut dürften sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Die Polizei Ulm-West (Telefon 0731/1883812) sicherte die Spuren. Sie ermittelt jetzt, um die Diebe zu finden. Das Material hat einen Wert von mehreren tausend Euro.