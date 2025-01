Lautern-Polizei scherzt über sieglosen, aber betrunkenen Spatzen-Fan: "Ulmer holt drei Punkte"

Wie heißt es so schön: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Im Fall des SSV Ulm 1846 Fußball dürfte es dieser Tage heißen: Wer keine Punkte hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nachdem die Spatzen beim Rückrunden-Auftakt am Samstag in Kaiserslautern abermals keinen Sieg einfahren konnten, erlaubt sich sogar die dortige Polizei einen kleinen Seitenhieb gegen die abstiegsgefährdeten Ulmer, die in 18 Partien in der 2. Bundesliga lediglich zwei Mal als Gewinner vom Platz gehen konnten. „Ulmer holt drei Punkte“, heißt es in einem der jüngsten Berichte des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Demnach habe eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag „den richtigen Riecher“ bewiesen. Am St.-Martins-Platz, wo in Kaiserslautern eine ganze Reihe von Kneipen zu finden sind, hätten Beamte kurz nach Mitternacht einen Mann kontrolliert, der dort auf einem E-Scooter unterwegs war. Dabei soll es sich um einen 23-Jährigen aus Ulm handeln. Bei ihm seien „gerötete Augen“ und eine „deutliche wahrnehmbare Alkoholfahne“ festgestellt worden. Das Atemtestgerät ihm, etwa neun Stunden nach Abpfiff des Fußballspiels, einen Pegel von 2,4 Promille bescheinigt.

Polizei in Kaiserslautern stoppt betrunkener Ulmer auf E-Scooter

Womöglich hatte sich der junge Mann sich zum Ziel genommen, die achte Niederlage des SSV Ulm 1846 Fußball „schön zu trinken“. Trotz Führung nach sieben Minuten verloren die Spatzen nämlich 1:2 und stehen mittlerweile auf einem Relegationsplatz. Sofern der 23-Jährige sein Ziel noch nicht erreicht haben sollte, setzte die Polizei ihm aber dann ein jähes Ende: Der Rollerfahrer sei zur nächsten Dienststelle gebracht worden, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Abschließend geht das Polizeipräsidium Westpfalz in ihrem Bericht auch noch darauf ein, was dem 23-Jährigen drohen könnte: Laut Strafgesetzbuch kann eine solche Tat mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Wird einem auch die Fahrerlaubnis entzogen, seien drei Punkte im Fahreignungsregister fällig, heißt es. „Nach der Niederlage des SSV Ulm beim 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag sehr wahrscheinlich der einzige Gast der somit doch noch Punkte aus der Barbarossastadt mit nach Hause nimmt“, kommentiert das die Polizei etwas frech. Eine Feststellung, die keinem der circa 3000 mitgereisten Fans aus Ulm schmecken dürfte. Schon gar nicht der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle - oder jenem 23-Jährigen.