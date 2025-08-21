Fast vier Wochen kein Zug: Kann die geplante Sperrung des Ulmer Hauptbahnhofs noch verhindert werden?

Knapp vier Wochen lang soll Anfang 2026 kein einziger Zug am Hauptbahnhof in Ulm fahren, wie Anfang dieser Woche bekannt wurde. Denn die Bahn möchte in dieser Zeit ein neues Stellwerk in Betrieb nehmen. Prompt meldete sich Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher zu Wort und forderte eine Verschiebung der Maßnahme. Schließlich gibt es auch auf den Straßen in der Donaustadt einige Baustellen zu dieser Zeit – nicht zuletzt die Sperrung der B10 aus dem Norden in die Stadt. Doch lässt sich das Bahnprojekt überhaupt noch aufschieben?
