Kann die Sperrung des Ulmer Hauptbahnhofs verhindert werden? So reagiert die Deutsche Bahn

Ulm

Fast vier Wochen kein Zug: Kann die geplante Sperrung des Ulmer Hauptbahnhofs noch verhindert werden?

Das Aussetzen des Bahnverkehrs fällt mit der Sperrung der B10 zusammen, was für Unmut im Ulmer Rathaus sorgt. So reagiert die Deutsche Bahn.
Von Dominik Prandl
    Reisende wird es Anfang kommenden Jahres am Ulmer Hauptbahnhof für knapp vier Wochen wohl nicht geben. Foto: Alexander Kaya

    Knapp vier Wochen lang soll Anfang 2026 kein einziger Zug am Hauptbahnhof in Ulm fahren, wie Anfang dieser Woche bekannt wurde. Denn die Bahn möchte in dieser Zeit ein neues Stellwerk in Betrieb nehmen. Prompt meldete sich Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher zu Wort und forderte eine Verschiebung der Maßnahme. Schließlich gibt es auch auf den Straßen in der Donaustadt einige Baustellen zu dieser Zeit – nicht zuletzt die Sperrung der B10 aus dem Norden in die Stadt. Doch lässt sich das Bahnprojekt überhaupt noch aufschieben?

