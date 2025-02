Kann sich Pfaffenhofen keine FSJler mehr leisten?

Noch steht die Marktgemeinde Pfaffenhofen finanziell gut dar. Aber das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Steigende Ab- und Ausgaben zwingen dem Markt eine Sparpolitik auf. Das weiß auch der Marktgemeinderat und verfiel bei seiner jüngsten Ratssitzung in eine emotional aufgeladene Diskussion darüber, ob sich Pfaffenhofen künftig noch FSJler und Praktikantinnen in seinen Kindergärten leisten kann.

