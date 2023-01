Schwerer Unfall fordert weiteres Todesopfer: 85-Jährige stirbt in Klinik

Ein 84-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Nun ist eine 85-Jährige ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen.

Nach einem schweren Unfall im Kreis Biberach ist eine weitere beteiligte Person im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall in der Woche vor Silvester war zunächst ein 84-Jähriger ums Leben gekommen. Nun starb auch die 85-Jährige Beifahrerin.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 29. Dezember, zwischen Kanzach und Dürmentingen. Kurz vor 15.30 Uhr fuhr der 84-Jähriger fuhr in Richtung Kanzach und kam mit seinem Peugeot auf die Gegenspur. Dort stieß er mit einem Mercedes zusammen.

Tödlicher Unfall zwischen Kanzach und Dürmentingen: Frau stirbt im Krankenhaus

Der 84-Jährige starb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo sie nun am Sonntag ebenfalls starb.

Die Insassen des Mercedes kamen nach dem Unfall ebenfalls ins Krankenhaus. Zu deren Gesundheitszustand machte die Polizei keine näheren Angaben. Foto: Thomas Warnack, dpa (Archivbild)

Die Insassen des Mercedes kamen ebenfalls in ein Krankenhaus, um festzustellen, ob und wie schwer sie verletzt wurden. Zu derer Gesundheitszustand machte die Polizei in ihrer Mitteilung keine weiteren Angaben.

Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Unfall und des genauen Hergangs dauern weiter an, heißt es. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 21.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße komplett gesperrt. (AZ)