Karin-Heide und Jürgen Rick aus Burlafingen feiern ihren 60. Hochzeitstag

Bei schönstem Frühlingswetter haben Karin-Heide und Jürgen Rick aus Burlafingen ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte auch Rosl Schäufele in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Neben den Glückwünschen der Stadt überbrachte sie dem Ehepaar auch Blumen und Geschenke.

Von Nordrhein-Westfalen zogen sie nach Thalfingen und schließlich nach Burlafingen

Jürgen Rick hat in Oberstdorf das Licht der Welt erblickt, aufgewachsen ist er in Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Seine Frau Karin-Heide ist gebürtig aus der Nähe von Leipzig. Auch ihre Familie verschlug es nach Duisburg, der Heimat ihrer Eltern. Karin-Heide ist gelernte Friseurin. Kennengelernt haben sich die beiden im jungen Alter von 16 beziehungsweise 17 Jahren über ihre Arbeitskollegin und spätere Schwägerin: „Meine Kollegin war die Freundin von Jürgens Bruder. Eines Tages hat er seinen Bruder mitgebracht. So haben wir uns kennengelernt.“

Es dauerte nicht lange, bis zwischen den beiden die Funken sprühten. „Ich war kurze Zeit später einige Tage verreist“, erinnert sich Karin-Heide Rick zurück. „Jürgen hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Nach meiner Rückkehr haben wir uns wiedergesehen – und ab da waren wir ein Paar.“ Am 5. März 1965 hat das Paar standesamtlich geheiratet. „Genau an meinem 21. Geburtstag“, ergänzt Jürgen Rick, der seither an diesem Tag doppelten Grund zum Feiern hat. Die kirchliche Trauung folgte dann einen Tag später. „Wir sind damals von Nordrhein-Westfalen zunächst nach Thalfingen gezogen“, erzählt Karin-Heide Rick weiter. 1979 folgte dann der Umzug nach Burlafingen in ein Häuschen mit Garten.

Zur Familie gehören inzwischen neun Enkelkinder und sechs Urenkel

Jürgen Rick war in jungen Jahren als technischer Außendienstmitarbeiter für einen Hersteller von Getränkeautomaten tätig und dadurch beruflich viel unterwegs. Die letzten 25 Jahre bis zu seiner Rente arbeitete er in Illerrieden in der Niederlassung eines großen Schweizer Konzerns, der sich auf die Herstellung von Schrauben und Logistiksystemen spezialisiert hat, und stieg dort bis zum technischen Leiter auf.

Das Ehepaar kann auf ein bewegtes Leben voller Höhen und Tiefen zurückblicken. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor, zwei Töchter und ein Sohn. Zur Familie gehören außerdem neun Enkelkinder und inzwischen sechs Urenkel. Die Eheleute waren privat immer gerne unterwegs – sei es zum Wandern oder Skifahren in den Bergen oder zum Campen mit dem Wohnwagen. „Heute lassen wir es aber ein bisschen ruhiger angehen. Man macht halt noch das, was man noch kann“, erzählen die beiden. (AZ)