„Kein guter Eindruck“: Das Ehrenmal in Roggenburg wird umgestaltet

„Wir sind es ihnen schuldig, dass sie ein ordentliches Denkmal bekommen.“ So kommentierte Gemeinderat Georg Moll den Zustand des Ehrenmals zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege an der Kirche in Schießen in der jüngsten Roggenburger Gemeinderatssitzung. Das Gremium befürwortete hierbei den Antrag des Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins (VSK) Schießen, das Monument baulich umzugestalten. Roggenburg stellt dafür überplanmäßig 4200 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung.

Gärtnerisch neugestalten oder umbauen? Diese Frage stellte Bürgermeister Mathias Stölzle bei der Vorstellung des Sachverhalts im Gemeinderat. Denn: „Das Ehrenmal in Schießen steht auf Gemeindegrund“, legte er dar. In der Sitzungsvorlage heißt es dazu, das Denkmal sei jahrzehntelang ehrenamtlich gepflegt und insbesondere das Pflanzfeld vorbildlich unterhalten worden.

Seit 2023 muss sich Roggenburg um die Pflege des Ehrenmals kümmern

„Seit dem Jahr 2023 musste die Pflege durch die Gemeinde Roggenburg übernommen werden.“ Ein externer Dienstleister sei damit beauftragt, der sich in der Regel fünfmal pro Jahr darum kümmere. Zusammen mit dem Unterhalt weiterer Pflanzflächen, schreibt die Roggenburger Verwaltung.

Der VSK Schießen berichtet in seinem Antrag von einer Buchshecke in der Pflanzfläche, die heuer endgültig ausgefallen sei. Und nicht nur das: „Das Ehrenmal macht daher derzeit keinen guten Eindruck und müsste neu bepflanzt oder eben umgebaut werden“, lautet das Fazit des Vereins.

Die Kosten für die Sanierung des Monuments in Schießen liegen bei 4200 Euro

Bereits 2023 sei ein Angebot für die Sanierung des Monuments eingeholt worden, das jedoch laut Sitzungsvorlage wegen der hohen Kosten zurückgestellt wurde. Nach einer Aktualisierung würden jetzt nach Angaben der Verwaltung Kosten in Höhe von knapp 4200 Euro anfallen. Der Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Schießen beabsichtigt, sich mit 1200 Euro daran zu beteiligen.