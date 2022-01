Kellmünz/Babenhausen/Ulm

18:00 Uhr

Könnten Windräder auf mehr Flächen in der Region gebaut werden?

Plus Windkraftanlagen dürfen im Kreis Neu-Ulm nur an wenigen Orten gebaut werden, ein Politiker will das ändern. Was Fachleute sagen und welche Hürden es noch gibt.

Von Sebastian Mayr

Windräder dürfen nur auf sogenannten Vorranggebieten gebaut werden, im Kreis Neu-Ulm sind das genau drei: Bei Kellmünz, bei Pfaffenhofen und im Oberrother Wald. Doch die Windkraft gilt als ein wichtiger Pfeiler für die künftige Energieversorgung, erst recht nach dem Aus von Atomkraftwerken wie in Gundremmingen. Der Ulmer Abgeordnete Michael Joukov-Schwelling will erreichen, dass mehr Flächen für Windräder zur Verfügung stehen. Die Flächen sind aber nicht das einzige Problem, wie der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst aus leidvoller Erfahrung weiß. Ein Projektentwickler für Windparks verrät, worauf er seine Hoffnungen setzt.

