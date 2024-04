Defekte Weiche sorgt seit Tagen für Verspätungen auf der Illertalbahn

Seit Anfang der Woche kommt es bei Kellmünz zu Verspätungen im Zugverkehr. Um Dauerverspätungsherde verschwinden zu lassen, nimmt der Freistaat jetzt eigenes Geld in die Hand.

Pendlerinnen und Pendler müssen dieser Tage wieder einmal besonders viel Geduld auf der Illertalbahn aufbringen. Schon seit Anfang der Woche kommt es auf der Strecke zwischen Ulm und Kempten zu Verzögerungen. Zeitweise fielen Züge sogar komplett aus, auch ein Schienenersatzverkehr mit Bussen musste eingerichtet werden. Der Grund dafür liegt wohl an einer defekten Weiche bei Kellmünz. Die notwendigen Reparaturarbeiten dafür halten aber offensichtlich weiterhin an. Derweil verkündet das bayerische Bau- und Verkehrsministerium, Geld in die Hand nehmen zu wollen, damit derartige Probleme nicht mehr so arg ins Gewicht fallen.

Eine Anfrage unserer Redaktion zu den genauen Gründen der aktuellen Störung und der tatsächlichen Dauer für die Reparaturarbeiten, ließ die Deutsche Bahn am Mittwoch unbeantwortet. Auf der Internetseite der Bahn zur aktuellen Betriebslage heißt es lediglich, dass aufgrund der weiter anhaltenden Reparatur an einer Weiche in Kellmünz die Züge eine Verspätung von bis zu 20 Minuten erhalten.

Zugstrecke zwischen Kellmünz und Pleß nur eingleisig befahrbar

Weil die Strecke zwischen Kellmünz und Pleß, genauso wie zwischen Neu-Ulm und Senden, nur eingleisig befahrbar ist, fällt der mutmaßliche Defekt womöglich schwerer ins Gewicht als anderswo. Hochbelastete eingleisige Strecken im Schienennetz der Bahn sind Flaschenhälse und Verspätungsherde.

Zur Verbesserung des auch im Jahr 2024 noch vielerorts in Bayern oft rückständigen Bahnnetzes geht der Freistaat für einen Ausbau von zehn bisher eingleisigen Schienenabschnitten in Vorkasse. Für sieben Abschnitte seien bereits Planungsleistungen beauftragt worden, darunter die genannten Strecken im Kreis Neu-Ulm beziehungsweise Unterallgäu. Für drei weitere solle dies noch in diesem Jahr geschehen. Ein zweites Gleis zwischen Senden und der Haltestelle Finninger Straße in Neu-Ulm soll bis 2032 entstehen, zwischen Kellmünz und Pleß bis 2033.

Bahn-Ausbau: Für einen Förder-Antrag muss bereits eine Planung vorliegen

Der Freistaat will zunächst die Planungen finanzieren. Ziel sei eine Förderung aus Bundesmitteln, so das Ministerium. Die Förderhöhe betrage bis zu 75 Prozent der förderfähigen Kosten. Um die Förderung beantragen zu können, muss aber eine fertige Planung einschließlich eines positiven Nutzen-Kosten-Verhältnisses vorliegen.

CSU und Freie Wähler hatten sich auf diese Vorgehensweise im Koalitionsvertrag geeinigt. Sofern sinnvoll und machbar, sollen in die jeweiligen Projekte weitere Verbesserungen integriert werden, etwa eine Anhebung der Streckengeschwindigkeit oder der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen.

Für den Neu- und Ausbau von Schienenstrecken und die dafür erforderliche Finanzierung ist der Bund zuständig. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 sind aber nur fünf Abschnitte im Bereich der Strecken München – Mühldorf – Freilassing und Schwandorf – Furth im Wald für den zweigleisigen Ausbau vorgesehen. "Das kann nur ein Anfang sein. Es ist höchste Eisenbahn, dass Bund und DB InfraGO die Infrastruktur auf Vordermann bringen", so Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). In Summe umfassen die Abschnitte aus dem Bundesverkehrswegeplan als auch die zehn weiteren Abschnitte 160 Kilometer - bis wann diese dann wirklich alle verschwunden sind, ist aber noch unklar. (krom/dpa)