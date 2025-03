Plan für Kellmünz: Schnelles Internet für alle Haushalte

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will die Breitbandversorgung in der Gemeinde weiter verbessern und DSL-Versorgungslücken in Ortsbereichen schließen, die noch keine gute Anbindung an die Datenautobahn haben.

