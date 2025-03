16-Jährige aus Rheinland-Pfalz vermisst: Polizei hofft mit Foto auf Hinweise

Die Polizei sucht seit Sonntag nach der als vermissten gemeldeten, 16 Jahre alten Nina L. aus Kerzenheim (Landkreis Donnersberg, Rheinland-Pfalz). Nun gehen die Ermittler mit einem Foto an die Öffentlichkeit und erhoffen sich so, neue Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Letztmalig wurde Nina am Sonntagabend, gegen 20.55 Uhr, von ihrer Mutter gesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Gegen 21.10 Uhr ihre Mutter die Abwesenheit festgestellt. Nina sei großer Rennsportfan, halte sich in der Auto-Tuningszene auf und pflege entsprechende Kontakte auch im Internet. Dort gebe sie sich meist als 20-jährige aus, so die Ermittler.

Nina L. gilt als vermisst. Wer hat die 16-Jährige gesehen? Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Nina führe neben zwei Schlüsseln für das Hoftor sowie die Wohnungstür lediglich ihr Handy der Marke Samsung, Modell A 02 S in schwarz mit einem roten Audi R8 auf der Hülle mit sich. So wird Nina beschrieben:

16 Jahre

circa 1,60 Meter groß

schlank

50 bis 52 Kilogramm

dunkel-blonde lange Haare, etwa bis an die Ellenbogen (meist zum Zopf gebunden)

Über ihre Kleidung ist der Polizei lediglich bekannt, dass ihre schwarze Jacke mit „feuer-rotem“ Schriftzug auf dem Rücken und dem rechten oder linken Ärmel „Audi Sport“ sowie weiß/weinrote Nike-Turnschuhe zuhause fehlen und sie diese daher tragen dürfte. Nina könnte Beziehungen zu einem Ex-Freund aus dem Bereich Pforzheim/Stuttgart sowie zu einem Freund aus Bayern haben, die namentlich den Ermittlern aber nicht bekannt sind.

Wer Nina L. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352/9110 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Für eilige Informationen wählen ist die 110 zu wählen. (AZ)