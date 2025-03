Vermisste 16-Jährige in Bayern aufgegriffen: Polizei hoffte mit Foto auf Hinweise

Die Polizei hat seit Sonntag, 9. März 2025, nach einer als vermisst gemeldeten 16-Jährigen aus Kerzenheim (Landkreis Donnersberg, Rheinland-Pfalz) gesucht. Die Ermittler waren mit einem Foto an die Öffentlichkeit gegangen und erhofften sich so neue Erkenntnisse zum Aufenthaltsort der Jugendlichen. Am Montag teilen die Ermittler mit, dass das Mädchen am Freitag von Polizeikräften in Bayern angetroffen und ihren Eltern übergeben wurde.

Letztmalig war die Jugendliche am Sonntagabend, gegen 20.55 Uhr, von ihrer Mutter gesehen worden, wie die Polizei am Mittwoch nach ihrem Verschwinden mitteilte. Gegen 21.10 Uhr habe ihre Mutter die Abwesenheit festgestellt. Es hieß, die Jugendliche könnte Beziehungen zu einem Ex-Freund aus dem Bereich Pforzheim/Stuttgart sowie zu einem Freund aus Bayern haben, die namentlich den Ermittlern aber nicht bekannt sind. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm habe sie Beziehungen in den Landkreis Göppingen.

Wer die Jugendliche gesehen hatte oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben konnte, wurde gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352/9110 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Für eilige Informationen war und ist die 110 zu wählen. (AZ)