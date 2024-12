Acht Jahre nach dem kaltblütigen Mord an Kickbox-Weltmeister Musa Musalaev in Ludwigsfeld wurde auf Nachfrage der Neu-Ulmer Zeitung bekannt: Es gibt einen Verdächtigen. Nach einem Blick in die Ermittlungsakten erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Thomas Olbermann nun, wie es zu der neuen Spur in dem Cold Case kam.

