DNA-Spur beim Kickboxer-Mord: Das ergab das Rechtshilfegesuch an Russland

Der kaltblütige Mord am Kickboxer Musa Musalaev jährt sich bald zum neunten Mal. Am 18. November 2016 wurde der 37-Jährige vor seinem Zuhause, einem Hochhaus in der Breslauer Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld, erschossen – der Killer konnte fliehen. Und bislang schienen die Ermittler in diesem Cold Case keine Hinweise darauf zu haben, wer der Täter gewesen sein könnte. Bis vor gut einem Jahr. Da hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Thomas Olbermann zu verstehen gegeben, dass der Fall doch noch aufgeklärt werden könnte. Es tat sich überraschend eine „erfolgversprechende“ Spur auf. Was wurde zwischenzeitlich daraus?

Nach dem Mord hatten die Ermittler damals die Tatwaffe gefunden. Auf jener Pistole waren Finger- und DNA-Spuren gesichert worden. Zunächst habe es keinen Treffer in der Datenbank gegeben, berichtete Olbermann im vergangenen Jahr. Doch dann führte die DNA-Spur tatsächlich zu einem möglichen Treffer im System.

Kickboxer-Mord in Neu-Ulm: Neue Erkenntnisse durch Rechtshilfeverfahren an die Russische Föderation erhofft

Die Spur führte nach Russland: Der Gesuchte sollte demnach Osteuropäer und russischer Staatsangehöriger sein, so Olbermann von der Staatsanwaltschaft Memmingen. Jedoch war unklar, ob sich der gesuchte Mann zurzeit wirklich in Russland aufhält. Die Ermittler erhofften sich, im Fall weiterzukommen, einen „Baustein im Mosaik“ gefunden zu haben. „Wir sind guter Dinge, sonst hätten wir das nicht gemacht“, sagte der Behördenleiter damals. Mit „das“ war ein Rechtshilfeverfahren an die Russische Föderation gemeint. Die gesicherten Spuren sollten mit einem „möglichen Täter“ abgeglichen werden.

Doch zwischenzeitlich ist bei den Ermittlern wieder Ernüchterung eingekehrt. Die an der Tatwaffe aufgefundene DNA-Spur könne nicht einem Osteuropäer mit russischer Staatsangehörigkeit zugeordnet werden, teilte Stefanie Birle, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zwar sei an der Tatwaffe eine DNA-Spur aufgefunden worden, welche im Rahmen der Rechtshilfe abgeglichen werden sollte. Die Rechtshilfe an die Russische Föderation hat aber „zu keiner weiteren Aufklärung geführt“.

Die Rückmeldung aus Russland sei quasi gewesen: „Die Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden.“ Warum nicht, ist unklar und kann vermutlich auch nur von den russischen Behörden beantwortet werden. Weitere aktive Ermittlungshandlungen werden in dem Fall vorerst nicht vorgenommen, so Birle.