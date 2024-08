Drei kleine Diebe klauen immer wieder Spielkarten

Immer wieder war den Mitarbeiterinnen der Buchhandlung in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße in den vergangenen Tagen drei Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren aufgefallen, die sich wiederholt verdächtig verhielten. Am Mittwochmittag erschien das Trio erneut im Laden – und wurden dabei beobachtet, wie sie versuchten, diverse Spielkarten zu stehlen. Sie wurden geschnappt. Zusätzlich fiel im digitalen Warenbestand ein erheblicher Fehlbestand auf. Wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte, waren die Drei bereits mehrfach in der Buchhandlung gewesen und hatten dort Spielkarten im Wert von rund 300 Euro mitgehen lassen. Wie die Polizei herausfand, versteckte das Trio seine Beute in einem Gebüsch nahe ihrer Schule. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder an ihre Eltern übergeben. (AZ)

