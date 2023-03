Hubschrauber im Einsatz: Mann stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Ein Mann zieht sich beim Sturz von einer Leiter schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn in ein Krankenhaus.

Ein 51-Jähriger ist am Mittwoch in Kirchdorf an der Iller von einer Leiter gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, überprüfte der Mann kurz vor 13.30 Uhr ein Silo. Dabei stieg er auf eine etwa zwei Meter hohe Leiter. Dort verlor er das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Der Mann prallte auf den Betonboden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. (AZ)