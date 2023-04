Kirchdorf/Vöhringen

Baby kommt auf der A7 zur Welt: So erlebt die Familie die spektakuläre Geburt

Plus Auf dem Standstreifen der A7 erblickt das dritte Kind einer jungen Familie aus Vöhringen das Licht der Welt. Der Vater berichtet von einer "spektakulären" Geburt.

Die Geburt eines Kindes ist ein aufregender Moment. Wenn die dann auch noch im VW-Bus auf dem Standstreifen der A7 stattfindet, dürfte es aber noch einmal aufregender sein als ohnehin schon. "Spektakulär", beschreibt der Vater einer jungen Familie aus Vöhringen das Erlebte. Ihm ist am vergangenen Freitag nämlich genau das widerfahren. Als der Rettungswagen auf Höhe Kirchdorf an der Iller eintrifft, ist der kleine Sohnemann schon mehrere Minuten auf der Welt.

Der errechnete Geburtstermin wäre der vergangene Mittwoch, 12. April, gewesen. Zwei Tage also war ihr nun drittes Kind bereits "drüber". Der Vater, von Beruf Baumaschinenführer, ging an jenem Freitag normal zur Arbeit. Am Nachmittag half er noch bei einem Freund bei einer Sanierung zum Schuttwegfahren, als seine Frau sich bei ihm meldete: "Es wäre gut, wenn ich zügig nach Hause komme", soll sie ihm zu verstehen gegeben haben. Blasensprung.

