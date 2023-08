BMW landet auf A8 in Leitplanke: 30.000 Euro Schaden

Ein 57-Jähriger ist in der Autobahnausfahrt zu schnell unterwegs, sein Wagen muss nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Mann selbst bleibt unverletzt.

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem BMW in einer Leitplanke der A8 gelandet. Der Mann war auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim-Ost vom rechten Fahrstreifen auf die Ausfahrspur gewechselt und dabei nach Angaben der Polizei zu schnell gefahren.

Ereignet hat sich der Unfall demnach am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung München. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte im Kurvenbereich in die Leitplanke. Von dort prallte das Auto zurück und kam letztendlich rechts der Ausfahrspur im Grünstreifen zum Stehen. Am BWM entstand erheblicher Schaden in geschätzter Höhe von rund 20.000 Euro, an der Leitplanke wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt, den BMW holte ein Abschleppfahrzeug ab. (AZ)