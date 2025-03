Zu schnell bei Regen: 20.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen auf A8

Zwei Unfälle haben sich am Montagabend auf der A8 bei Kirchheim/Teck und Wendlingen ereignet. Ein 48-Jähriger wurde dabei leicht. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Unfall gegen 21 Uhr. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Audi in Richtung München. Im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim herrschte starker Regen. Dort fuhr der Mann nach Polizeiangaben zu schnell und verlor die Kontrolle. Der Audi kollidierte mit der Mittelleitplanke. Auf dem mittleren Fahrstreifen blieb der Audi stehen. Der Fahrer wurde verletzt und kam mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der zweite Unfall ereignete sich kurze Zeit später, gegen 21.15 Uhr. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Wendlingen herrschte Aquaplaning. Der Mann sei zu schnell gefahren und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der VW drehte sich mehrfach und prallte dann in die rechten Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)