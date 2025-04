Eltern wütend wegen Kita-Schließung: So reagieren Stadt Ulm und Diakonie

Zum 1. September wird die Kindertagesstätte „Pezzetino“ am Ulmer Safranberg schließen. Der Grund: schwere bauliche Mängel. 50 Kinder werden dort aktuell noch betreut. Abgezogen derer, die im Sommer in die Schule dürfen, brauchen etwa 35 von ihnen einen neuen Betreuungsplatz. Nachdem die Stadt Ulm zusammen mit dem Träger, der Evangelischen Diakonie Ulm/Alb-Donau, das Aus kürzlich in einer Mitteilung bekannt gab, meldeten sich betroffene Eltern bei unserer Redaktion. Sie kritisieren, „vor vollendete Tatsachen gestellt“ worden zu sein. Viele Fragen seien offen. Nun haben Stadt und Träger auf Anfrage unserer Redaktion auf diese Fragen geantwortet.

