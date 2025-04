Ein mystisches Klangabenteuer

Früh verabschiedete sich das Württembergische Kammerorchester Heilbronn heuer mit dem letzten Konzert seiner Ulmer Reihe. Der Ulmer Start in die Saison 2025/26 wird am 25. September stattfinden. Im fünften Konzert der Spielzeit gab es einen Leckerbissen für die Ohren: Die norwegische Geigerin Ragnhild Hemsing wechselte in Edvard Griegs „Peer Gynt“-Suite zwischen dem norwegischen Nationalinstrument Hardangerfiedel und der Violine.

