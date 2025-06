Klavier trifft Elektronik: Grandbrothers füllen das Ulmer Zelt mit sphärischen Klängen

Keine Frage: Was das deutsch-schweizerische Duo Grandbrothers bietet, ist spannungsreich, intensiv und außergewöhnlich, aber es ist eben auch sehr speziell, so dass es den Musikgeschmack von recht wenigen trifft. Die Kombination aus Pianomusik und Elektronik lockte zwar am Mittwochabend eine schöne Schar von Besuchern und Besucherinnen ins Ulmer Zelt, doch gefüllt war die Spielstätte in der Friedrichsau bei weitem nicht.

