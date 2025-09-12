Klimaaktivistin Luisa Neubauer kommt mit ihrem neuen Buch ins Roxy

Was wurde bereits erreicht aber auch zerstört, wie müssen sich Städte verändern, um der globalen Erwärmung standzuhalten? Woher kommt die Anti-Klima-Aggression der Rechten? Wie erreichen wir noch mehr und woher kommt Hoffnung in einer krisenbehafteten Welt? Es sind Fragen wie diese, die Neubauer sich und ihrem Publikum auf ihrer aktuellen Lesereise stellt. Neubauer zählt zu den prominentesten Klimaaktivisten im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ will sie auch Antworten auf oben genannte Fragen geben und eine neue Tonlage in der Klimakrise anschlagen: ein Aufbruch in der Klimadebatte, ein Aufruf zu handeln, mit Ehrgeiz, Humor und radikaler Zuversicht.

Die Klimaaktivistin und Autorin präsentiere überraschende Szenarien, Zahlen und Lösungen zur Klimakrise, lege den Finger in politische Widersprüche, kommentiert aktuelle Debatten und ordnet gesellschaftspolitische Entwicklungen ein, schreibt der Veranstalter über ihren Leseabend. Es gehe um die Krise der Welt und radikale Zuversicht, es gehe um das Schöne, das Humor- und Hoffnungsvolle und das Schmerzhafte zusammen.

Luisa Neubauer stellt ihr Buch am 6. November im Roxy vor

Ihre Lesereise zu Veröffentlichung des Buchs, die sie am Donnerstag, 6. November, um 20 Uhr ins Ulmer Roxy führen wird, gestaltet sie als multimediale Abende. Es werden Teile aus dem neu erschienenen Hoffnungsessay „Was wäre, wenn wir mutig sind“ sowie aus dem Klima-Atlas vorgestellt. Durch abwechselnde Lesepassagen, interaktive Momente sowie mittels Projektionen will die Klimaaktivistin beispielsweise zeigen, was für den Klimaschutz auf Druck der Klimabewegung in den vergangenen Jahren möglich gemacht worden ist, welche historischen Erfolge es zu feiern gibt und warum Humor in der Klimadebatte so wichtig ist. (AZ)

Info: Tickets für die Lesung von Luisa Neubauer am 6. November im Roxy sind ab sofort im Vorverkauf des Roxy erhältlich.