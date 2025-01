Familie verzweifelt: Klinik will ihren Angehörigen nicht behandeln

Die Familie fühlt sich im Stich gelassen. „Wir wollen ja nichts anderes, als dass mein Bruder wieder gesund wird und zu Hause leben kann“, sagt ein Angehöriger unserer Redaktion. Das Problem: Der Bruder leidet an einem Ödem am Bein, doch kein Krankenhaus in der Region wollte ihn als Patienten aufnehmen, nachdem er in Weißenhorn entlassen wurden. Erst als die Polizei eingriff, wurde der Mann wieder in der Klinik aufgenommen.

