Open Air in Wiblingen: Samu Haber kommt 2025 in den Klosterhof

Am Sonntagabend erst stand noch Umberto Tozzi auf der Bühne im Wiblinger Klosterhof. Doch die Planungen für das Open Air im kommenden Jahren laufen bereits. Ein Act steht schon fest: Samu Haber, bekannt als Coach aus der TV-Show „The Voice of Germany“ und vor allem als Frontman der Band „Sunrise Avenue“ kommt 2025 nach Wiblingen.

Nach Sunrise Avenue-Trennung ist Samu Haber solo unterwegs

Das 2019 verkündete Ende der Band Sunrise Avenue hatte Haber hart getroffen, wie er gegenüber der Presse erklärt hatte. Nach einer längeren Pause startet der Finne dann aber solo durch. Mit seinem ersten eigenen Album, auf dem ausschließlich finnische Songs zu hören sind, besann er sich auf sein Heimatland. Das kam dort gut an und kletterte auch in den Charts weit nach oben.

Mit seinem zweiten Soloalbum „Me Freee My Way“ nimmt Haber wieder ein internationaleres Publikum in den Blick. Die Platte erschein am 4. Oktober und wird bei einer Clubtour präsentiert. Die Konzerte sind längst ausverkauft, Fans haben aber bei einer Open Air-Tour 2025 nochmal die Chance, das neue Album live zu erleben. Diese Tour führt Haber am Freitag, 20. Juni 2025, auch nach Wiblingen. Das berichtet die Ulmer Zeitung Südwest Presse, die als Mitveranstalter des Wiblinger Open Airs auftritt.

Finne kehrt zurück zu „The Voice of Germany“

Samu Haber begeisterte seine deutschen Fans nicht nur mit der Band „Sunrise Avenue“ und Hits wie „Fairytale Gone Bad“, „Hollywood Hills“ oder „I Help You Hate Me“. Auch als Coach bei „The Voice of Germany“ kam der sympathische Finne mit dem niedlichen Akzent bestens beim Publikum an. Für die aktuelle Staffel (ab 26. September im TV) wird Haber wieder auf dem bekannten Drehstuhl am Buzzer Platz nehmen.

Der Eventim-Presale für das Konzert in Wiblingen beginnt am 23. August 2024 um 15 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 26. August, ebenfalls um 15 Uhr. Karten gibt es dann online auf www.provinztour.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.