68-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall: Polizei ermittelt 85-Jährige als Verursacherin

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag bei Königsbronn im Kreis Heidenheim ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Für ihn kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät. Die Identität des Toten war zunächst unklar. Inzwischen steht fest, dass es dabei um einen 68-Jährigen aus dem Kreis Heidenheim handelt. Zur Feststellung der genauen Todesumstände wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Obduktion angeordnet. Dieser ergab, dass der Mann infolge der Unfallverletzungen verstorben ist.

Wie die Polizei bislang mitteilte, entdeckte ein Zeuge den verunfallten Radfahrer gegen 9.45 Uhr auf der Landesstraße 1123 bei Königsbronn-Steinheim zwischen der Abzweigung Königsbronner Straße und dem Kreisverkehr zur Kreisstraße 3035. Der Radfahrer wurde von einem zunächst unbekannten Autofahrer erfasst. Dieser flüchtete.

Tödlicher Unfall in Königsbronn: Autofahrer überfährt Radfahrer und flüchtet

Die Polizei fand an der Unfallstelle jedoch mehrere Fahrzeugteile. Anhand dessen gingen die Ermittler davon aus, dass es sich beim geflüchteten Auto um eine hellblaue Mercedes B-Klasse handeln dürfte. Das Fahrzeug müsste demnach auch stärkere Beschädigungen im Bereich des vorderen rechen Scheinwerfers haben.

Am späten Mittwochnachmittag konnte im Rahmen der Ermittlungen das mutmaßliche Verursacherfahrzeug, eine blaue Mercedes B-Klasse, ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt lenkte, dauerten zunächst noch an. Am Donnerstag geben die Ermittler bekannt: Eine 85-Jährige aus dem Kreis Heidenheim soll die Verursacherin sein. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Der Führerschein der Fahrerin wurde einbehalten.

Zur Aufklärung des genauen Hergangs des Verkehrsunfalls und der Umstände des Todes des Mannes wurde am Mittwochmittag beim Polizeipräsidium Ulm die Sonderkommission Stern eingerichtet. Diese nahm umgehend die Ermittlungen zu dem Fall auf und wertete entsprechende Spuren und Hinweise aus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)