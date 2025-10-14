Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Königsbronn: Auto überschlägt sich mehrfach: 23-Jährige wird bei Unfall verletzt

Königsbronn

Auto überschlägt sich mehrfach: 23-Jährige wird bei Unfall verletzt

Das Auto der Frau, ein Porsche Panamera, ist nach dem Unfall total beschädigt. Laut Polizei roch die Dame nach Alkohol.
    • |
    • |
    • |
    Ein Porsche Panamera war nach dem Unfall bei Königsbronn total beschädigt. 
    Ein Porsche Panamera war nach dem Unfall bei Königsbronn total beschädigt.  Foto: DPA (Symbolbild)

    Bei einem Unfall am Montagabend bei Königsbronn im Kreis Heidenheim ist eine 23-Jährige leicht verletzt worden. Ihr Auto, ein Porsche Panamera, überschlug sich mehrfach und wurde total beschädigt.

    Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 23-Jährige gegen 22.45 Uhr von Heidenheim in Richtung Zang. Laut ihren eigenen Angaben musste sie am Zanger Kreisel einem Tier ausweichen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Porsche und das Auto überschlug sich mehrfach. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch die Frau nach Alkohol. Das bestätigte laut Polizei ein Alkomattest. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe abgenommen. Ihr total beschädigter Porsche Panamera musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden