Mann schlägt 29-Jährigem in Weißenhorn mit der Faust ins Gesicht

Im Zuge eines Streits in der Unteren Mühlstraße in Weißenhorn hat ein unbekannter Mann Samstagnacht einem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Körperverletzung ereignete sich laut Polizeimeldung gegen 4.15 Uhr morgens, als sich der Geschädigte mit einer 38-jährigen Frau in der besagten Straße aufhielt, und sich zwei bislang unbekannte Männer zu ihnen setzten.

Die Polizei Weißenhorn sucht Zeuginnen und Zeugen

Daraufhin entstand wohl ein Streitgespräch zwischen den anwesenden Personen. Die unbekannten Männer flüchteten nach dem Faustschlag vom Tatort. Die Polizei Weißenhorn bitten Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 07309/9655-0 zu melden. (AZ)