Das Moschuskraut zählt zu den fleißigsten Sauerstoffproduzenten

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: Das Moschuskraut.

Versuchen Sie mal, Luft in Essen zu verwandeln! Was nach einem Ding der Unmöglichkeit klingt, ist bereits entwickelt und erprobt: Unsichtbares Kohlendioxid kann mittels einer hochkomplexen Blackbox in Zucker umgewandelt werden. Unterhalten wird der Prozess sogar mit erneuerbaren Energien. Ganz nebenbei fällt auch noch Sauerstoff an. Und das Ganze kostet keinen Cent – weil Pflanzen glücklicherweise umsonst arbeiten.

Diese einzigartige und unbezahlbare Dienstleistung heißt Photosynthese. Nur durch diese war es möglich, die zunächst eher lebensfeindliche Erde überhaupt mit großen Mengen Biomasse und Sauerstoff anzureichern – und damit die Lebensgrundlage für Tiere zu schaffen. Dabei gilt: Alles was pflanzlich ist und grün, produziert mit. Hier kann man zwei Extreme unterscheiden.

Es gibt Pflanzen, die sind gar nicht grün. Schmarotzer. Sie zapfen die Leitbahnen anderer Pflanzen an, in denen Zucker fließt. Der Fichtenspargel ist so ein eher seltenes Gewächs. Und dann gibt es Pflanzen, die durch und durch grün sind, sogar inklusive ihrer Blüten.

Hier wächst das Moschuskraut

Das Moschuskraut (Adoxa moschatellina) ist so ein grünblütiger Kandidat, den man jetzt im Frühling draußen finden kann. Die Verwandtschaft zum Holunder ist ihm nicht anzusehen. Es ist mit 5 bis 15 cm Wuchshöhe und zerstreutem Vorkommen perfekt zwischen anderen krautigen Pflanzen getarnt. Ein Fund lohnt in jedem Fall. Die Blüten sind in würfelartigen Köpfchen angeordnet. Im welken Zustand riecht die Pflanze moschusartig, ihre reifen Früchte nach Erdbeeren. Fündig wird man auf dem feuchten Kalkboden lichter Wälder – und auch in Ulm, und zwar dort, wo die Hauptnutzerinnen und Hauptnutzer weder Nahrung noch Sauerstoff benötigen: auf den Friedhöfen.

