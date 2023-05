Die Krähe ist ein unterschätzter Vogel

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: die Saatkrähe.

Quantenobjekte besitzen neben Teilchen- auch Welleneigenschaften. Ein Elektron beispielsweise kann wellenartig mehrere Öffnungen in einem Hindernis gleichzeitig passieren und materialisiert sich anschließend wieder zu einem Teilchen. Das geht aber nur, wenn keiner zuguckt. Unter Beobachtung stehend teilt sich das Elektron nicht auf, es fliegt durch nur eine Öffnung. Saatkrähen sind natürlich keine Quantenobjekte, haben aber dennoch eine Gemeinsamkeit mit diesen.

Mit einem Gewicht von circa 420 Gramm und einer Fluggeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern betrüge ihre Wellenlänge 1,14 × 10-34 Meter – viel zu kurz, um die Krähe zu einem Wellenphänomen zu machen.

So clever sind die Saatkrähen

Wer die Vögel nun auf "Krächzen und Koten", reduziert, wie es die Presse und genervte Anwohner manchmal taten, bevor die Problematik des Ölkäfers als noch höher eingestuft wurde, tut der Intelligenz im schwarzen Federkleid Unrecht.

Saatkrähen sind Opportunisten. Sie leben oft an naturfernen, unfreundlichen Stätten – weil sie es können. Ein Apfelbutzen, ein paar Pommes, Burgerreste, Butterbretzel … Das könnte der Inhalt eines Innenstadt-Mülleimers sein oder ein Saatkrähen-Mittagsmenü. Die Tiere sind außerdem in der Lage zu zählen, sich Gesichter zu merken, Werkzeuge zu nutzen, sie können Vokabeln von anderen Tieren lernen und sogar in die Zukunft planen. Und sie sind extrem misstrauisch.

Machen Sie ein Krähenexperiment

Bevor sie im Juni ihre Brutzeit beenden und die Stadt verlassen, sollten Sie unbedingt ein Experiment machen: Laufen Sie zunächst langsam und nicht zu nahe an einer Saatkrähe vorbei. Ignorieren Sie sie einfach und das Tier wird Sie auch nicht beachten. Im zweiten Schritt bleiben Sie mal in der Nähe stehen und schauen Sie dem Tier betont zu. Die Saatkrähe wird ob Ihrer Aufmerksamkeit nervös und sich pikiert entfernen. Und das haben Saatkrähen dann doch mit einem Quantenobjekt gemeinsam: Beobachtung verändert ihr Verhalten.

