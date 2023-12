Naturmuseum Ulm: Warnung vor dem Weihwasser

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags jeden Monat ein Tier oder eine Pflanze vor, die man kennen sollte. Diesmal geht es um Grundlegendes: die Einzeller.

"Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle [...]", hatte Heinz Erhardt einst den biologischen Grundsatz "omnis cellula e cellula" von 1820 frei verdichtet. Für die Erkenntnis, dass die Zelle die kleinste Einheit der Vermehrung und des Lebens darstellt, brauchte es zunächst die Erfindung des Mikroskops. 1665 war es dann so weit: Der Botaniker Robert Hooke studierte Flaschenkork mit bewaffnetem Auge und entdeckte lauter kleine Kämmerchen (die sog. cellulae).

So wurden die Einzeller einst entdeckt

Bald darauf untersuchte der Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek zwei Flüssigkeiten von generellem Interesse – Blut und Sperma - und fand Blutkörperchen und kaulquappenartige Spermien. Er beschrieb auch erstmalig jene Lebewesen, die ihr ganzes Leben lang als einzelne Zelle zubringen: Die Einzeller eben, auch Mikroben genannt. Zu ihnen zählen unter anderem Algen, Amöben, Pilze und Bakterien.

"[...] doch manchmal endet's auch - bei Strolchen - in einer solchen", schließt Erhardt. Es sei ergänzt: Manchmal endet das Leben nicht in, sondern durch Zellen. Mikroben, die Erkrankungen hervorrufen können, nennt man Pathogene. Sie stellen eine unterschätzte Todesursache dar. Durch falschen und missbräuchliche Antibiotikaeinsatz steigt die Anzahl resistenter Keime immer weiter, und damit auch die Zahl der Toten. Wird nichts unternommen, könnten sie nach seriösen Szenarien in einigen Jahren ebenso viele Opfer fordern wie Krebs aktuell.

Auch im Weihwasser tummeln sich Pathogene

Natürlich gibt es auch Pathogene, die nicht tödlich sind, aber andere fiese Dinge verursachen, wie Durchfälle und Ohrenentzündung. Anders als der Teufel baden Bakterien auch gern im Weihwasser. In das stecken zur Weihnachtszeit besonders viele Kirchgänger ihre Finger. So entsteht ein reges Bakteriengeben und - nehmen ... Neben harmlosen Bakterien, die auf der Haut leben, wurden in manchen Studien auch potenziell pathogene Bakterien gefunden, darunter Staphylococcus aureus. Na dann fröhliches Wei-... Oh wei... Ohweihwasser!

