Abwärme als Fernwärme – warum nicht schon früher?

Lokal Es hat lange gedauert, bis die Abwärme der Müllverbrennung in Weißenhorn sinnvoll genutzt wurde. Jetzt ist das Projekt eine Erfolgsgeschichte erster Güte.

Sicherlich, es ist ein heißer Sommer, aber dennoch sorgen sich dieser Tage sehr viele Menschen um die Wärmeversorgung, wenn über das luftige T-Shirt irgendwann wieder der Pullover gestülpt werden muss. Die Nachrichten vom Energiemarkt lassen Schlimmes befürchten. Deshalb ist es kein Wunder, wenn sich jetzt so viele Weißenhornerinnen und Weißenhorner für einen Fernwärmeanschluss interessieren. Der bietet unabhängig von der Weltlage und Kriegsherren, die am Gashahn kurbeln, Sicherheit. Dafür stehen die Stadt und der Landkreis als Gesellschafter ein. Vor allem: Sie liefern eine ziemlich "saubere" Wärme, die aus den verbrannten Hinterlassenschaften unserer Überflussgesellschaft stammt.