Ärger um Donausteg: Ulm und Neu-Ulm haben ein gewaltiges Brückenproblem

Plus Der Ärger um die Sperrung des Friedrichsaustegs über die Donau ist verständlich. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Jahre.

Dass der Friedrichsausteg über die Donau marode ist, ist schon lange klar. Bereits 2019, als die Stadt Neu-Ulm ein Managementsystem für ihre Brücken installierte, zählte er zu den Bauwerken, deren Zustand als kritisch eingestuft wurde und bei denen kurzfristige Maßnahmen wie Sperrungen nicht ausgeschlossen wurden. Trotzdem wurden die Fachleute offenbar kalt erwischt, als sie nun nach einer Routineprüfung feststellten, wie groß die Schäden tatsächlich sind. Jedenfalls entschlossen sie sich dazu, den Donausteg vorsorglich zu sperren. Möglicherweise haben sie den Ärger unterschätzt, den sie damit verursachen würden.

Für viele Pendler ist die Sperrung und der damit verbundene beträchtliche Umweg nämlich eine große Zumutung. Das zeigt die von zwei Bürgerinnen gestartete Petition, die bereits von mehr als 1300 Menschen unterzeichnet wurde. Die Stadt hätte besser erklären müssen, warum die Sperrung unumgänglich ist. Denn eines ist klar: Wenn die Brücke einsturzgefährdet und es daher lebensgefährlich ist, sie zu betreten, führt daran überhaupt kein Weg vorbei. Die Sicherheit der Menschen geht natürlich vor.