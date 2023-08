Applaus für die Rückkehr von Wieland in den Tarif

Plus 60 Jahre nach dem Austritt sind die Wieland-Werke zurück im Tarif. Auch für das Werk in Vöhringen wäre das eine gute Nachricht.

Die IG Metall hat sich mit Wieland auf einen Tarifvertrag geeinigt. In Ulm ist es schon so weit, Vöhringen wird hoffentlich folgen. Weil solche Erfolge die Ausnahme sind, ist das eine großartige Nachricht. Die Tarifbindung in Deutschland wird in Sonntagsreden hochgehalten – aber leider schwindet sie immer öfter.

Der eigene Geldbeutel ist den Menschen am nächsten. Deswegen ist es auch durchaus nachvollziehbar, wenn die Mitarbeitenden hier ganz genau nachrechnen. Im Werk in Vöhringen kursieren Befürchtungen, dass Menschen bei Wieland künftig mit Tarifbindung zehn Prozent weniger verdienen, als ohne. Wenn das so wäre, würde der Kampf der IG Metall freilich mehr als fragwürdig erscheinen. Doch wenn der 1. Bevollmächtigte Günter Frey sagt, dem wird nicht so sein, dann ist das glaubwürdig.

