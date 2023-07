Auf ein friedliches Nabada! Mehr Respekt für "Schwörmontagshelden"

Plus Rettungskräfte beim Nabada-Einsatz behindern? Das ist völlig unangebracht. Bleibt zu hoffen, dass aus den unschönen Szene des vergangenen Jahres gelernt wurde.

Am Montag ist es wieder soweit: Schwörmontag! Mit der Schwörrede auf dem Ulmer Weinhof starten offiziell die Feierlichkeiten. Doch eigentlich ist ab Freitag über das komplette Wochenende hinweg einiges los in der Doppelstadt links und rechts der Donau. Bleibt nur zu hoffen, dass aus den unschönen Szenen des vergangenen Jahres gelernt wurde.

Denn als eine "offensichtlich schwer verletzte Person im Uferbereich" versorgt wurde, hatten Nabader das zum Anlass genommen, Einsatzkräfte "gezielt" mit Wasserpistolen zu beschießen - während die eigentlich jenem Schwerverletzten helfen wollten. Die Rede war auch von einer "generellen Grundaggressivität".