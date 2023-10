B28-Unfall: Darf das Autohaus den Todes-Fahrer unterstützen? Ja, darf es

Plus Der Arbeitgeber, ein größeres Autohaus, will den Verursacher des tödlichen B28-Unfalls trotz Urteil weiterhin beschäftigen. Das sorgt für Verwunderung. Ein Kommentar dazu.

Fünf Bier, zwei Wein und vermutlich noch mehr - und trotzdem setzte sich der 28-Jährige ans Steuer. Das allein schon geht gar nicht. Dass der gelernte Automobilkaufmann dann aber auch noch mit über 200 Sachen ein anderes Auto so rammt, dass dessen Fahrer auf der Stelle stirbt, ist fatal. Sein Arbeitgeber, ein großes BMW-Autohaus, hält dennoch an ihm als Mitarbeiter fest. Das sorgt verständlicherweise für Verwunderung und zum Teil auch komplettes Unverständnis - nicht nur bei Angehörigen des beim B28-Unfall getöteten 22-Jährigen.

Doch hierüber ein vorschnelles Urteil zu fällen, ist gefährlich. Um diese Entscheidung der Firma als richtig oder falsch beziehungsweise gut oder schlecht bewerten zu können, muss man den Beschäftigten als Person und dessen Umstände ganz genau kennen. So macht es schließlich auch ein Gericht. Jemand, der fast jeden Tag mit dem Mann zusammenarbeitet, kann das womöglich besser als jemand, der ihn nur beim Prozess gesehen und gehört oder gar nicht getroffen hat.