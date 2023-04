Bahnverkehr: Beim "Weißenhorner" geht noch mehr

Plus Mit der Reaktivierung des "Bähnles" haben die SWU eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nun muss ein weiterer wichtiger Schritt folgen.

Gut 15 Jahre ist es her, dass die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) ein Auge aufs "Bähnle" geworfen haben. Damals hätten sich die Verantwortlichen wohl nicht träumen lassen, dass sie einmal zu Experten für Reaktivierungen von stillgelegten Bahnstrecken werden. Doch der "Weißenhorner" ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, die das Interesse etlicher Kommunen in Süddeutschland geweckt hat, die nun bei den SWU anklopfen und von deren Fachwissen profitieren wollen.

Denn noch ist die Wiederbelebung alter Bahnstrecken eine Ausnahme, und es ist ein langer Atem dafür notwendig. Zwischen Weißenhorn und Senden fahren seit bald zehn Jahren wieder Regionalzüge, nachdem der Nahverkehr auf der Schiene in den 1960er-Jahren eingestellt worden war. Die Zahlen sind ermutigend. Deshalb besteht die begründete Hoffnung, dass eine solche Reaktivierung auch anderswo klappt, beispielsweise im Landkreis Augsburg, wo die Staudenbahn wieder aufs Gleis gesetzt werden soll. Auch von weiter weg kommen Anfragen. Wobei die Stadtwerke gut daran tun, sich nicht zu verzetteln und lieber in der Region zu bleiben.