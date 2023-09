Barfüßer-Areal in Neu-Ulm: Die Zeit ist reif für eine Entscheidung

Plus Was wird aus dem ehemaligen Offizierscasino in Neu-Ulm? Diese Frage bewegt viele Bürger – deshalb muss die Stadt endlich eine Antwort darauf finden.

Es ist bald vier Jahre her, seit Ebbo Riedmüller das Barfüßer in Neu-Ulm geschlossen hat. Seit er seine Pläne für einen Neubau aufgegeben hat, tüftelt die Stadt an einer Nachfolgelösung, auch mit Unterstützung einer Projektgruppe und Beratern des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Fast ein dreiviertel Jahr ist verstrichen, seit der Stadtrat die Verwaltung beauftragte, sie möge ein Nutzungskonzept für das ehemalige Offizierscasino erstellen. Jetzt wird es höchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Diesmal gibt es keinen "Winterzauber" in Pauls Biergarten in Neu-Ulm

Das ist die Stadt vor allem den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, die wissen wollen, was aus dem Areal in bester Lage am Donauufer wird, nachdem die Zeit von Pauls Biergarten so gut wie abgelaufen ist und es auch keinen "Winterzauber" mehr geben wird. Es wäre aber auch nur fair gegenüber den Wirten und dem Verein Kulturcasino, die das Gelände vier Sommer lang bespielt und mit Leben erfüllt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen