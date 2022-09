Beate Merks Abschied kommt nicht unerwartet

Lokal Die Neu-Ulmer Abgeordnete Beate Merk lässt ihre lange Politkarriere auslaufen. Soll sie, denn ihre Verdienste sind enorm.

Eigentlich war es zu erwarten: Beate Merk hat am Donnerstag verkündet, dass sie zur Landtagswahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten wird. Es kam nicht ganz überraschend, denn in der aktuellen Wahlperiode hatte sie sich doch recht rar in ihrem Wahlkreis gemacht. Sicherlich, im Sommer reiste sie zu einigen offiziellen Terminen durch die Lande, da konnte man kurzzeitig das Gefühl bekommen, sie wolle sich noch einmal warmlaufen, bevor es in den nächsten Wahlkampf geht. Aber dem war nicht so. Also hatte der Eindruck der vergangenen Jahre nicht getäuscht. Nachdem Ministerpräsident Markus Söder die Neu-Ulmerin aus der bayerischen Ministerriege aussortiert hatte, war Beate Merk aus der öffentlichen Wahrnehmung zum guten Teil verschwunden. Sicherlich hat sie eher im Stillen noch Lobbyarbeit für ihre Heimat betrieben und beispielsweise Fördergelder für das Bildungszentrum Roggenburg lockergemacht. Aber im öffentlichen Leben spielte sie keine große Rolle mehr.

