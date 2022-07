Begegnen, feiern und Zeichen für Frieden: Das Donaufest wird einfach gebraucht

Lokal Europa wächst auch mit solchen Festivals wie dem internationalen Donaufest zusammen.

Es ist mitnichten abwertend gemeint, wenn dieser Kommentar mit dem Klopapier beginnt, denn für die Macherinnen und Macher des Donaufestes ist der Verbrauch ein sicheres Anzeichen dafür, wie gut das zehntägige internationale Spektakel angenommen wird. Heuer fällt das Urteil eindeutig aus: fantastisch, denn rund 405.000 Besucherinnen und Besucher kamen.