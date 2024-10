Bezahlbare Wohnungen im Landkreis Neu-Ulm: Die Städte sind in der Verantwortung

Mehr als 1000 neue Wohnungen müssten im Landkreis Neu-Ulm gebaut werden – und zwar jedes Jahr. Das behauptet zumindest das Pestel-Institut in Hannover, das regelmäßig Zahlen zum Wohnungsmarkt in Deutschland veröffentlicht und sich kürzlich auch zur Situation in der Region geäußert hat. Nun sind solche Zahlen zwar mit Vorsicht zu genießen. Doch Tatsache ist, dass die Zahl der Baugenehmigungen im Landkreis deutlich eingebrochen ist und die Misere auf dem Immobilienmarkt auch in der Region viele Menschen hart trifft. Die Gründe sind bekannt: Hohe Zinsen und immer weiter steigende Baukosten, die bereits manches Projekt zum Erliegen gebracht haben. Andere Vorhaben wurden zumindest gestoppt und auf die lange Bank geschoben.

